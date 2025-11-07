به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات بک گامون با حضور علاقمندان به این رشته ورزشی گرامیداشت روز کیش، برگزار شد.

این مسابقات در قالب حذفی برگزار شد و در نهایت شایان مسائلی عنوان قهرمانی را کسب کرد و آقایان محمدرضا تهرانی و امیر غفارپور نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

بک گامون از بازی‌های فکری و متکی به برنامه‌ریزی، روش، شمارش و شانس یکی از رشته‌های فدراسیون انجمن‌های ورزشی است و مسابقات آن در سطح جهانی دنبال می شود.

کاوش‌های باستان‌شناسی شهر سوخته در ۵۶ کیلومتری شهرستان زابل نشان می‌دهد این بازی در سه هزار سال پیش از میلاد در ایران وجود داشته‌است.

کمیته بک گامون زیر مجموعه فدراسیون انجمن‌های ورزشی ایران فعالیت می‌کند.