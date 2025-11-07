به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیأت امنای کمیته امداد در آیینی از نخبگان دانشجویی زیر پوشش کمیته امداد استان تجلیل کرد و گفت: جمعی از مددجویان سابق کمیته امداد امروز به عنوان استاد دانشگاه، پزشک، کارآفرین و مدیران جهادی در بخش‌های مختلف مشغول خدمت هستند و خودشان نیز از حامیان طرح اکرام هستند

آیت‌الله کازرونی افزود: جوانان مومن و پرتلاش زیر پوشش امروز، آینده‌سازان نظام اسلامی هستند و باید علم، مهارت و ایمان خود را در خدمت مردم به کار گیرند.

در پایان این نشست از ۶ دانشجوی نخبه زیر پوشش کمیته امداد استان تجلیل شد.

در آزمون سراسری امسال، دو دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد استان رتبه زیر ۱۰۰ و ۲۲ نفر رتبه زیر هزار را کسب کرده‌اند.

در حال حاضر بیش از ۳۸۰۰ دانشجوی زیر پوشش در استان اصفهان از خدمات کمیته امداد بهره‌مند هستند.