گامی نو در بهینه سازی فرآیند پس از برداشت پسته در اشکذر
مدیریت علمی پس از برداشت پسته در سایت الگویی رستاق در روستای صدر آباد انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: در راستای ارتقای بهره وری و کیفیت محصول پسته، برنامه مدیریت پس از برداشت در سایت الگویی منطقه رستاق با رویکردی علمی و هدفمند آغاز شد.
نعمت اله جعفری افزود: این طرح با مشارکت کارشناسان جهاد کشاورزی و بهره برداران محلی، به منظور بهینه سازی فرآیندهای پس از برداشت از جمله: جمع آوری، حمل و نقل، خشک کردن، درجه بندی و بسته بندی پسته اجرا میشود.
این مقام مسئول بیان داشت: در این برنامه، آموزشهای تخصصی در زمینه کاهش ضایعات، حفظ کیفیت محصول و رعایت اصول بهداشتی در مراحل پس از برداشت به کشاورزان ارائه شد.
عسکری با اشاره به اهمیت این مرحله در زنجیره تولید پسته اظهار داشت: مدیریت صحیح پس از برداشت، نه تنها کیفیت محصول را تضمین میکند، بلکه زمینه ساز افزایش درآمد کشاورزان و توسعه پایدار باغداری در منطقه خواهد بود.