به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: در راستای ارتقای بهره وری و کیفیت محصول پسته، برنامه مدیریت پس از برداشت در سایت الگویی منطقه رستاق با رویکردی علمی و هدفمند آغاز شد.

نعمت اله جعفری افزود: این طرح با مشارکت کارشناسان جهاد کشاورزی و بهره برداران محلی، به منظور بهینه سازی فرآیند‌های پس از برداشت از جمله: جمع آوری، حمل و نقل، خشک کردن، درجه بندی و بسته بندی پسته اجرا می‌شود.

این مقام مسئول بیان داشت: در این برنامه، آموزش‌های تخصصی در زمینه کاهش ضایعات، حفظ کیفیت محصول و رعایت اصول بهداشتی در مراحل پس از برداشت به کشاورزان ارائه شد.

عسکری با اشاره به اهمیت این مرحله در زنجیره تولید پسته اظهار داشت: مدیریت صحیح پس از برداشت، نه تنها کیفیت محصول را تضمین می‌کند، بلکه زمینه ساز افزایش درآمد کشاورزان و توسعه پایدار باغداری در منطقه خواهد بود.