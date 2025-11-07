هوای استان مازندران، تا هفته آینده صاف و آفتابی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام کارشناسان اداره کل هواشناسی مازندران؛ هوای استان تا هفته آینده صاف و آفتابی پیش بینی می‌شود.

در یک هفته آینده، بارش قابل توجهی در اسنتان مازندران نخواهیم داشت و کمینه دمای هوا در شهر‌های جلگه‌ای بین ۶ تا ۹ درجه و در شهر‌های ساحلی بین ۱۰ تا ۱۳ درجه خواهد بود.

بیشینه دمای هوا هم در این مدت بین ۲۰ تا ۲۵ درجه پیش بینی می‌شود.

پیش‌بینی هفت روزه وضع هوای استان مازندران:

جمعه ۱۶/۸/۱۴۰۴:

صاف تا قسمتی ابری در ارتفاعات با افزایش دما

شنبه و یک‌شنبه ۱۷ و ۱۸/۸/۱۴۰۴:

صاف تا قسمتی ابری

دوشنبه ۱۹/۸/۱۴۰۴:

صاف تا نیمه ابری در نیمه غربی استان گاهی با افزایش ابر- در مناطق ساحلی و جلگه‌ای با احتمال مه صبحگاهی

سه شنبه ۲۰/۸/۱۴۰۴:

صاف تا نیمه ابری همرا با افزایش نسبی دما و در ارتفاعات با وزش باد

چهارشنبه و پنج شنبه ۲۱ و ۲۲/۸/۱۴۰۴:

صاف تا نیمه ابری گاهی با افزایش ابر