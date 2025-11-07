تصادف مرگبار خودرو با پل عابر در محور شاندیز-مشهد
برخورد خودرو با دیواره پل عابر پیاده در محور شاندیز-مشهد، یک کشته برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاندیز گفت: در ساعات پایانی دیروز، پنجشنبه، یک دستگاه خودرو ساینا در محور شاندیز پس از انحراف از مسیر، با دیواره سنگی پل عابر پیاده برخورد کرد که منجر به جان باختن سرنشین خودرو شد.
جواد جوهریفر افزود: در این حادثه که حوالی نیمهشب رخ داد، جوانی حدوداً ۳۵ ساله که تنها سرنشین خودرو بود، به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان سپرد.
او ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای امداد و نجات به محل اعزام شدند و عملیات خارجسازی پیکر فرد حادثهدیده از داخل خودرو انجام شد.
به گفته وی، تحقیقات درباره علت دقیق حادثه توسط پلیس در حال انجام است.