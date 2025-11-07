پخش زنده
مدیر آموزش آکادمی هوش مالی گفت: برای نخستینبار بیش از شصت عنوان کتاب آموزشی در حوزه سواد مالی کودکان انتخاب، ترجمه و با همکاری انتشارات قدیانی منتشر شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهسا صادقی، مدیر آموزش آکادمی هوش مالی و مدرس سواد مالی افزود: آموزش مفاهیم مالی باید از دوران کودکی آغاز شود تا فرزندانمان در آینده رفتارهای مالی آگاهانهتری داشته باشند.
وی افزود: در مجموعه آکادمی هوش مالی، برای نخستینبار بیش از شصت عنوان کتاب آموزشی در حوزه سواد مالی کودکان انتخاب، ترجمه و با همکاری انتشارات قدیانی منتشر شده است. این مجموعه شامل داستانهایی است که مفاهیمی مانند ارزش کار، پسانداز، کسب درآمد، سرمایهگذاری و مدیریت هزینهها را از دل قصهها به کودکان آموزش میدهد.
صادقی با اشاره به اینکه قصه یکی از مؤثرترین ابزارهای آموزش به کودکان است، گفت:کودکان در هنگام شنیدن یا خواندن قصه، خود را جای شخصیت اصلی قرار میدهند و رفتارهای مالی درست را در قالبی جذاب و ماندگار فرا میگیرند.
مدرس سواد مالی خاطرنشان کرد: در کنار انتشار این کتابها، طرحدرسهای آموزشی برای مربیان تدوین شده و نمایشهایی بر اساس داستانها در مدارس شهرهای مختلف کشور به اجرا درآمده است.
وی ادامه داد: در گام بعد، مجموعهای از داستانهای بومی سواد مالی نیز با همکاری نویسندگان ایرانی و انتشارات مهرک تولید و منتشر شده است تا کودکان در فضای فرهنگی نزدیکتر به خودشان این مفاهیم را بیاموزند.
صادقی همچنین از برگزاری دورههای تربیت مربی سواد مالی در شهرهای مختلف خبر داد و افزود: هدف ما این است که معلمان و مربیان بیشتری در سراسر کشور به آموزش مفاهیم مالی به کودکان و نوجوانان بپردازند.
وی اظهار امیدواری کرد: با گسترش آموزش سواد مالی، بتوانیم نسلی پرتلاش، نوآور و قدردان تربیت کنیم که در آینده مدیریت مالی بهتری برای زندگی خود و جامعه داشته باشند.
انتشارات قدیانی پیش از این با همکاری آکادمی سوادمالی بیش از 50 کتاب قصه در این زمینه برای کودکان و نوجوانان منتشر کرده است.
پیش از این انتشارات مهرک با همکاری آکادمی سوادمالی با هدف آشنایی کودکان 6 تا 12سال با موضوعات پولی و مالی، مجموعۀ 6جلدی داستانهای سواد مالی را منتشر کرده است.