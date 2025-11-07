پس از داوری آثار ۲۰۰ شاعر و معرفی و تجلیل از آثار برگزیده جشنواره شعر «واژه‌واژه مقاومت» به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دبیر اجرایی جشنواره شعر «واژه واژه مقاومت» سلماس گفت: جشنواره «واژه واژه مقاومت» که بیش از ۲۰۰ اثر از شاعران سراسر استان دریافت کرده بود، به ایستگاه آخر رسید و برترین‌های خود را شناخت.

بیان کرد: جشنواره استانی شعر «واژه واژه مقاومت» که از سوم خردادماه ۱۴۰۴، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر آغاز شده بود، با هدف اعتلای شعر مقاومت، شناسایی شاعران برتر استان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ادبی موجود و پاسداشت مفاهیم ایثار و پایداری، تا پایان شهریورماه ادامه داشت و همزمان با آغاز سی‌وسومین هفته کتاب، به ایستگاه پایانی خود رسید.

وی افزود: در طول برگزاری جشنواره «واژه واژه مقاومت» بیش از ۲۰۰ اثر از شاعران سراسر استان به دبیرخانه ارسال شد و سلسله نشست‌های تخصصی با حضور استادانی، چون حسین شرفخانلو و مجید شاکر برگزار شد که نقش مهمی در ارتقای سطح فکری و هنری شرکت‌کنندگان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان ایفا کرد.

فاخری بیان کرد: داوری آثار این دوره بر عهده سعید سلیمان‌پور، استاد دانشگاه شاعر و فیلمنامه‌نویس و وحید حیاتلو، شاعر و استاد دانشگاه فرهنگیان و دبیر محفل ادبی پوریای ولی شهرستان خوی بود.

وی با اشاره به اسامی برگزیدگان و دواران جشنواره نیز گفت: نازیلا کاظم علیلو از ارومیه رتبه اول، فکریه سلامت از ارومیه رتبه دوم و شمس‌الدین بختکی از تکاب رتبه سوم را کسب کردند.

دبیر اجرایی جشنواره شعر «واژه واژه مقاومت» سلماس افزود: در بخش شعر ترکی نیز محمود تاروردی‌پور از سلماس رتبه اول، سیدتیمور جامعی از ارومیه رتبه دوم و اصغر رحیمی از سلماس رتبه سوم را کسب کردند و نجمه بنائیان بروجنی از تکاب و علی بهروز مغانجوقی، شاعر نوجوان از سلماس شایسته تقدیر شدند.