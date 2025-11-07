پخش زنده
امروز: -
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: دولت قصد دارد با برنامهریزی منسجم، روستاهای ساحلی را به کانونهای تولید، گردشگری و اشتغال پایدار تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عبدالکریم حسینزاده در حاشیه بازدید از مناطق کنارک و چابهار، بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی سواحل مکران اشاره کرد و افزود: دولت تلاش میکند با نگاهی توسعهمحور و پرهیز از دخالتهای غیرضروری، مسیر سرمایهگذاری و مشارکت استانها را در استفاده از ظرفیتهای بومی هموار کند.
حسین زاده با سیاستگذاری درست و تسهیلگری دولت، ظرفیتهای سواحل مکران میتواند از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل و به منبع ارزش افزوده برای کل کشور تبدیل شود.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بیان کرد: سواحل مکران با نگاه بلندمدت و حمایت هدفمند، میتواند به یکی از قطبهای اقتصادی ایران تبدیل شود.