۱۵ مدرسه در بندر امام خمینی (ره) با پیگیری دادستان شهرستان و مشارکت خیرین تجهیز و بهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی (ره) از اجرای تجهیز و بهسازی مدارس این شهرستان به مناسبت روز دانشآموز و با مشارکت خیرین نیکوکار خبر داد.
محمدرضا جعفریاصل اظهار کرد: در پی حضور در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان و پس از درخواست جمعی از دانشآموزان و مسئولان مدارس برای رسیدگی به وضعیت فرسودگی و کمبود امکانات آموزشی، موضوع از سوی دادستانی به صورت ویژه پیگیری شد و در نتیجه با همکاری خیرین دلسوز و نیکوکار، مجموعهای از طرحهای عمرانی و تجهیزاتی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال برای تجهیز و بهسازی ۱۵ مدرسه شهرستان اجرا شد.
وی افزود: این اقدامات شامل اجرای ایزوگام در سطح ۱۱۰۰ متر، خرید تجهیزات رایانهای و کارگاهی، تأمین و نصب کولر، تعمیر برق و سیستمهای سرمایشی، خرید و نصب دربهای سرویسهای بهداشتی، خدمات MDF، ساخت دو کلاس درس جدید، افزایش ارتفاع دیوار حفاظتی مدارس، شیببندی سقف، خرید دستگاه کپی و سایر اقدامات مورد نیاز بوده است.
دادستان بندر امام خمینی (ره) با قدردانی از نقش ارزشمند خیرین در این اقدام نیکوکارانه تصریح کرد: این حرکت خیرخواهانه با هدف ایجاد محیطی ایمن، مجهز و در شأن دانشآموزان انجام شد تا زمینه ارتقای کیفیت آموزش و رشد علمی آنان فراهم شود.
جعفریاصل خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین در امور آموزشی مصداقی روشن از مسئولیتپذیری اجتماعی و انفاق ماندگار است و بدون تردید، اجر و ثواب چنین اقداماتی نزد خداوند متعال محفوظ خواهد ماند.