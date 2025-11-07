نویسنده کتاب ریحانه سادات در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: وقتی قرار شد درباره‌ی ریحانه بنویسم، احساس می‌کردم شناخت درستی از روحیه و شخصیتش ندارم. اما هرچه بیشتر خواندم، جست‌و‌جو کردم و نوشته‌هایش را در صفحه شخصی‌اش مرور کردم، دریافتم که ریحانه قهرمانی کوچک برای وطن ماست؛ انسانی خاص با زندگی‌ای خاص، که نوشتن درباره‌اش برایم افتخاری بزرگ شد.

ریحانه سادات ازمکی در شامگاه ۲۳ خرداد همراه با تمام اعضای خانواده اش براثر حمله رژیم صهونیستی به شهادت رسید.

مریم حامدی گزارش می‌دهد: