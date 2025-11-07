مردان ورزشکار ۶ شهرستان شاهرود، دامغان، میامی، آرادان، مهدی‌شهر و سرخه از استان سمنان در مسابقات چوبکشی انتخابی استان باهم به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این دوره از مسابقات در پنج وزن ۷۰،۸۰،۹۰،۱۰۵و ۶۵ کیلوگرم به میزبانی هیئت ورزش روستایی و عشایری بازی‌های بومی محلی شهرستان مهدیشهر در سالن شهید محبوبی فولادمحله برگزار خواهد شد

نفرات برتر این دوره از مسابقات با نظر شش داور برای شرکت در مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

در وزن۶۵ کرمعلی طاهری از مهدیشهر، امیر حسین غلام سلطانی از دامغان و ابوالفضل غفوریان انتخاب شدند.

در وزن ۷۰کیلوگرم صابر ایمانی از فولادمحله، علی طاهری از فولادمحله و محسن ابراهیمی از شاهرود برگزیده شدند.

در وزن ۸۰ محمد یوسف عسگری از میامی، رضا حیدری از شاهرود و حسین جلالی از دامغان منتخب شدند.

در وزن ۹۰کیلوگرم محراب حیدری از شاهرود، ابراهیم فقیهی از فولادمحله، علی اصغر مؤمن آبادی از سرخه عنوان دار بودند.

در وزن ۱۰۵ محمد طا‌ها خانبیکی از دامغان، امیر ابراهیم زاده از میامی و محمد رضا غریب از شاهرود در اوزان خود به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

در پایان تیم شهرستان مهدیشهر با ۷۰ امتیاز اول و تیم‌های شاهرود، دامغان و میامی با ۴۵ امتیاز به صورت مشترک مقام نایب قهرمانی را کسب کردند.