حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، پس از توصیه به تقوا گفت: برای رسیدن به مدارج عالی تقوا و آراستگی به کمالات انسانی، خدای متعال سه گوهر گرانبها را در اختیار بشر و جامعه انسانی قرار داده است، اگر این سه گوهر و مشعل پرفروغ را بشناسیم و نسبت به آن معرفت کنیم، بدون تردید عالی‌ترین مدارج کمال و سعادت برای انسان و جامعه بشری رقم زده خواهد شد. نخستین گوهر گرانبها که انسان را به مقام انسانی می‌رساند، عقل است؛ عقل نعمت گرانبهایی است که وجه تمایز انسان از سایر پدیده‌هاست. در کنار عقل، نفس بشر است که می‌تواند در راه دریده شدن پرده عقل قدم بردارد و یا در سایه مشعل پرفروغ عقل حرکت کند؛ حیات عقلانی حیات انسانی است و رسالت انبیاء این است که راه را برای حرکت انسان به سوی حیات عقلانی هموار کنند و این گنجینه گرانبها را در اختیار بشر قرار دهند تا آراسته به نورانیت سعادت‌بخش شوند.

وی افزود: از سوی دیگر، کتب آسمانی وسیله تعالی و سعادت بشر هستند که در کنار گوهر گرانبهای عقل قرار دارند؛ قرآن پرچم برافراشته شده اسلام است و ثمره آراستگی انسان به حیات عقلانی، حضور در مدرسه وحی است و این انسان عاقل است که پیامبر خدا را می‌شناسد، این انسان خردمند است که کتب آسمانی را در دست می‌گیرد و قرآن کریم را به عنوان خورشید پرفروغ هدایت و سعادت، نقشه راه حیات خود قرار می‌دهد. نعمت و گوهر سوم خداوند متعال به جامعه بشری، شخصیت‌هایی هستند که تجسم عینی کتاب خدا می‌باشند، قرآن مجسم هستند. همسر پیامبر اعظم در پاسخ به این سوال که اخلاق پیامبر چگونه بود، اظهار داشت «پیامبر اکرم صل الله وعلیه و اله وسلم تجسم عینی قرآن کریم است»؛ قرآن بود که با مردم سخن می‌گفت، قرآن بود که در میدان نبرد صلح و جنگ حاضر می‌شد، رسول مکرم اسلام تجسم قرآن کریم است. پیامبر در عالی‌ترین مقام عصمت و طهارت قرار دارد و به روایات مختلف، فاطمه (س)‌ ام‌ابیهاست؛ یعنی فاطمه زهرا مادر رسول‌الله است و این تجلیلی است که پیامبر اکرم از این بانوی فرزانه عالم امکان دارند.

امام جمعه موقت تهران گفت: روایات متعدد شیعه و اهل سنت می‌گوید که «فاطمة سیدة نساء أهل الجنة» این یکی از بالاترین نعمت‌های الهی برای انسان است که در کنار قرآن کریم، قرآن ناطق را برای هدایت و تربیت انسانی‌ها معرفی نموده است که جامعه بشری در مدرسه صدیقه کبری حضور پیدا کند و برای هدایت به او اقتدا کنید. حضرت فاطمه سلام الله علیها نماد عبودیت، تقوا، وفاداری، شجاعت و نماد عالی‌ترین پوشش است؛ و این مدرسه جامعه‌ای تربیت می‌کند که به حق پایبند است و در مقابل نظام سلطه می‌ایستند؛ حزب‌الله و مقاومت لبنان، انصارالله یمن، ملت بزرگ ایران در دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه را می‌بینید؟ این تهاجم علیه استکبار و مقابله با مستکبران جهان، ثمره مدرسه قرآن، اهل‌بیت و عاشورا و مدرسه فاطمه زهرا (سلام الله علیها) است.

وی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران، با گرامیداشت یاد و نام دانشمند برجسته کشور شهید سردار تهرانی‌مقدم پدر صنعت موشکی کشورمان و همچنین سردار حاجی‌زاده فرمانده پیشین نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تاکید کرد: این ستاره‌های پر فروغ مسیر عزت ملت ایران را هموار کردند، اینها در مدرسه عاشورا تربیت شدند و امیدواریم که راهشان پر رهرو باشد.

ابوترابی فرد با اشاره به انحلال بانک آینده و نقش محوری نظام بانکی سالم و شفاف و کارا در رشد اقتصادی و پیشرفت کشور، گفت: ناترازی یعنی کمتر بودن ارزش دارایی از بدهی؛ بانک ناتراز، بیشتر از دارایی خود بدهی دارد. ناترازی در شبکه بانکی را می‌توان یکی از مهمترین عوامل فقدان ثبات در اقتصاد کلان معرفی کرد. ساماندهی و حذف چند بانک به شدت ناسالم می‌تواند مانع رقابت ناسالم در بازار پول شده و اثر جانبی موثری بر اصلاح شبکه بانکی داشته باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چهارم مهرماه ۱۴۰۲ با پایش وضعیت ثبات و سلامت بانک آینده، شرایط بسیار نامطلوب این بانک را گزارش کرد و نوشت، شاخص و نماگر‌های بانک آینده مانند اضافه برداشت ۸۰ هزار میلیارد تومانی تا انتهای خرداد ۱۴۰۲، سهم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه‌ای و ناترازی دارایی این بانک است.

وی افزود: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اعلام شده است که اقداماتی همچون تجدید ارزیابی، بهبودی ایجاد نخواهد کرد و روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که مرور زمان، هزینه حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش می‌دهد و به اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضبانی در این بانک توصیه شده است. خلا‌های قانونی موجب شد امکان برخورد سریع با این بانک وجود نداشته باشد و با تصویب قانون جدید بانک مرکزی ابزار اجرایی لازم برای برخورد با بانک‌های ناتراز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، ۴۲ درصد از ناترازی کل نظام بانکی کشور و ۴۲ درصد اضافه برداشت از بانک مرکزی مربوط به این بانک بوده است و این جای نگرانی دارد.

امام جمعه موقت تهران گفت: «آیا تحریم در ایجاد این تخلف بزرگ تاثیر داشت؟»، گفت: تحریم باید ما را برای دفاع از سرمایه ملت ایران ثابت قدم‌تر می‌کرد. این بانک در سال‌های اخیر به دلیل انباشت بالای زیان و بدهی گسترده و اضافه برداشت بی‌سابقه از بانک مرکزی به کانون ناترازی در شبکه بانکی تبدیل شده بود. ضمن تشکر از شورای سران قوا به ویژه ریاست محترم قوه قضائیه، نمایندگان دغدغه‌مند عرض می‌کنم که تجربه جهانی حکایت از این دارد که مهار تورم (یعنی کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید) و فراهم کردن رشد اقتصادی بالا و پایدار با شبکه بانکی ناتراز غیرممکن است؛ نخستین گام و مهمترین اقدام اصلاح نظام بانکی کشور است.

وی افزود: حمایت از بخش خصوصی مولد و کارا در گرو فعالیت سالم شبکه بانکی است؛ منابع باید به سمت تولید با بالاترین ارزش افزوده حرکت کند نه اینکه ثروت ملت ایران به سوی حوزه‌هایی هدایت شود که زیان‌هایی را برای اقتصاد و شبکه بانکی خلق کند. ناترازی مالی و کسری بودجه باید کنترل شود. بنده اطلاع دارم که سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور محترم مصمم هستند که در راستای اصلاح بودجه در مسیر مطالبه جدی رهبر انقلاب قدم بردارند که کار سختی است. ناترازی بودجه مشکل اصلی نظام بانکی کشور است. مطالبه شهدای جنگ ۱۲ روزه افزایش بهره‌وری است و نه اینکه بودجه خود را افزایش دهید؛ از منابع بهتر استفاده کنید و مصرف از بیت‌المال را کاهش دهید، باید تلاش شما این باشد که امکان افزایش درآمد و خلق ثروت در کشور را فراهم کنید.

ابوترابی فرد گفت: باید به سمت استقلال کامل بانک مرکزی حرکت کنیم، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی استقلال نداشته باشد نمی‌تواند پاسخگو باشد. تبیین رسالت بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، بیان صریح اهداف رسمی، توضیح دقیق اولویت‌ها و شفافیت عملیاتی و در نهایت پاسخگویی بانک مرکزی در قبال تصمیمات، رویکرد ویژه‌ای است که باید در مسیراستقلال بانک مرکزی محقق شود. در گام اول باید دست اندازی بانک‌های ناتراز به منابع بانک مرکزی متوقف شود. آنچه در بانک آینده اتفاق افتاده بسیار تاسف بار بود و لذا باید در قدم اول دست اندازی شبکه بانکی به بانک مرکزی متوقف شود و در گام دوم برنامه ریزی درست برای توقف دست اندازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد. تمام این اقدامات در سایه اصلاح ساختار بودجه و مقابله با کمبود بودجه، بودجه ریزی دقیق، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی به دست می‌آید.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت رصد بانک‌های ناتراز و اعمال نظارت دقیق برای جلوگیری از تکرار این رویداد تلخ و پرآسیب به نظام بانکی کشور، بیان داشت: از نگاه ناظران اگر فرآیند گزیر و فیصله و ادغام بانک آینده در بانک ملی با تقویت نظام بانکی همراه باشد می‌تواند به نقطه آغازی برای اصلاحات جدید شبکه بانکی کشور و به الگوی موفقی برای خروج بانک‌های ناتراز و با ریسک شدید از نظام بانکی کشور منجر شود.