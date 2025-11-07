به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛مدیر کل گمرکات استان گلستان با اشاره با ترخیص یک میلیون تن بار در سال گذشته در گمرک اینچه برون گفت : وجود انبار های اختصاصی ،افزایش ساعت کاری باعث شد در شش ماه اول امسال تردد کامیون ها با۲۳ درصد افزایش روزانه به ۲۵۰ کامیون برسد.

شهریار شهریاری افزود: همچنین در شش ماه اول امسال تردد واگن‌ها با ۴۸ درصد افزایش به ۷۶۰۰ دستگاه رسید و تخلیه و بار گیری گمرک رشد جهشی داشت.



وی فاصله کم ۱۳ تا ۱۵ روزه مسیر ریلی مرز اینچه برون با کشور چین را در کنار امنیت کامل این مرز از مزیت‌های گمرک اینچه برون برشمرد که می‌تواد با ظرفیت‌های مناسب خود حجم حمل و نقل کالا را به سالانه تا ۱۰ میلیون تن برساند.