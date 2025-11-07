به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین کیانی بیان کرد: با توجه به وسعت شهرستان و تعدد جاده‌های مواصلاتی، یک قرارگاه ویژه برای اصلاح و رفع نقاط حادثه‌خیز اندیکا در شورای ترافیک تشکیل شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی ایمن‌سازی جاده‌ها از محور تاراز تا گدار و از دره قیلا تا بی‌بی ترخون آغاز شده و با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است.

فرماندار اندیکا ادامه داد: تلاش داریم پیش از آغاز بارندگی‌های سیل‌آسا، محور‌های اندیکا - بازفت، اندیکا - لالی و اندیکا – ایذه را ایمن‌سازی کنیم.

همچنین رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اندیکا نیز در این زمینه گفت: تیم‌های راهداری در این عملیات اقدام به تعریض جاده، شانه‌سازی، اصلاح شیب هندسی، ریزش‌برداری، خاکریزی پرتگاه‌ها و احداث کانال هدایت آب‌های سطحی خواهند کرد.

احداث پارکینگ به‌منظور رفاه گردشگران در محدوده برف‌گیر

مصطفی حیدری افزود: با توجه به ترافیک بالای محور گردشگری تاراز، به‌ویژه در فصل بارش برف، پارکینگ‌هایی نیز به‌منظور رفاه گردشگران در محدوده برف‌گیر تاراز احداث شده است.

حدود ۸۵۰ کیلومتر جاده در شهرستان اندیکا وجود دارد که از این میزان، ۱۶۳ کیلومتر راه اصلی و فرعی آسفالته، ۱۸۷ کیلومتر راه روستایی آسفالته و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی و عشایری فاقد آسفالت است.

از این ۵۰۰ کیلومتر نیز ۳۲۰ کیلومتر در حوزه راهداری و حدود ۱۸۰ کیلومتر در حوزه امور عشایری شهرستان اندیکا قرار دارد.

شهرستان اندیکا با سه بخش مرکزی، آبژدان و چلو در شمال شرق استان خوزستان واقع شده است.