هفته دهم فوتبال بوندسلیگای آلمان جمعه آغاز خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* جمعه ۱۶ آبان:
وردربرمن - وولفسبورگ
* شنبه ۱۷ آبان:
بایرلورکوزن - هایدن هایم
هامبورگ - بوروسیا دورتموند
هوفنهایم - ار بی لایپزیش
اونیون برلین - بایرن مونیخ
بوروسیا مونشن گلادباخ - اف ث کلن
* یک شنبه ۱۸ آبان:
فرایبورگ - سن پائولی
اشتوتگارت - آگزبورگ
آینتراخت فرانکفورت - ماینتس
- در جدول بایرن مونیخ با ۲۷ امتیاز در صدر است و تیمهای ار بی لایپزیش با ۲۲ و بوروسیا دورتموند با ۲۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم اشتوتگارت با ۱۸ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.