

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

* جمعه ۱۶ آبان:

وردربرمن - وولفسبورگ

* شنبه ۱۷ آبان:

بایرلورکوزن - هایدن هایم

هامبورگ - بوروسیا دورتموند

هوفنهایم - ار بی لایپزیش

اونیون برلین - بایرن مونیخ

بوروسیا مونشن گلادباخ - اف ث کلن

* یک شنبه ۱۸ آبان:

فرایبورگ - سن پائولی

اشتوتگارت - آگزبورگ

آینتراخت فرانکفورت - ماینتس

- در جدول بایرن مونیخ با ۲۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های ار بی لایپزیش با ۲۲ و بوروسیا دورتموند با ۲۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم اشتوتگارت با ۱۸ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.