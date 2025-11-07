پخش زنده
امروز: -
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع حادثه تصادف شدید میان یک دستگاه پیکان وانت و تریلر متوقفشده و فوت سه نفر در این حادثه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی گفت: ساعت ۹:۳۶ دقیقه صبح امروز یک مورد حادثه تصادف در بزرگراه شهید هاشمی، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به خیابان کلهر و در محدوده صالحآباد شرقی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی افزود: در محل مشاهده شد یک دستگاه خودروی پیکان وانت با سه سرنشین، یک آقا و خانم حدوداً ۴۲ و ۴۰ ساله و یک کودک دو تا سه ساله، به دلایل نامشخصی با قسمت عقب یک دستگاه تریلر متوقفشده در حاشیه خیابان بهشدت برخورد کرده است.
ملکی ادامه داد: آتشنشانان بلافاصله عملیات رهاسازی و خارجکردن سرنشینان از خودرو را آغاز کردند. این افراد پس از خارج شدن تحویل عوامل اورژانس شدند که متأسفانه مشخص شد؛ هر سه نفر در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادهاند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با بیان اینکه عوامل پلیس راهور و نیروهای امدادی در محل حضور داشتند، گفت: محل حادثه برای بررسی علت وقوع آن تحویل کارشناسان پلیس راهور شد و عملیات در ساعت ۱۰:۰۸ دقیقه به پایان رسید.