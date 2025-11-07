به مناسبت گرامیداشت هزار و صد و پنجاهمین سالروز تولد عارف بزرگ ایرانی بایزید بسطامی، همایش بسطام دیار عارفان با حضور جمعی از اساتید و فرهیختگان در امامزاده محمد بن جعفر صادق ع شهر بسطام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ نوید ادهم دبیر کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در این رابطه گفت:شناخت بیشتر عرفا و علمای کشور به عوان سرمایه های فرهنگی به نسل جدید و معرفی هویت ملی مان به جامعه جهانی از اهداف برگزاری این همایش است.

ادهم در ادامه از بایزید بسطامی بعنوان سلطان العارفین یاد کرد و شخصیت ایشان را سرآمد عرفای کشور دانست.

اجرای زیبای شهروز حبیبی اردبیلی شاگرد موذن زاده‌ی اردبیلی از برنامه‌های شاخص این همایش معنوی و عرفانی بود.