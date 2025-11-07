۱۲ کیلومتر حفاظ ایمنی گاردریل و نرده پل طی ۷ ماه گذشته در جاده‌های خراسان شمالی تعمیر و نصب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: در راستای ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش سوانح رانندگی، عملیات تعمیر و نصب ۱۲ کیلومتر گاردریل و نرده پل در ۷ ماه گذشته در جاده‌های استان اجرا شد.

حامد معروف افزود: این اقدام با هدف افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، جلوگیری از بروز حوادث ناشی از انحراف وسایل نقلیه و بهبود شرایط عبور و مرور در محور‌های پرتردد استان در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهارکرد: ۱۸۰۰ کیلومتر خط کشی از جمله اقداماتی است که به منظور هدایت صحیح رانندگان، افزایش دید در شب و کاهش حوادث جاده‌ای اجرایی شده است.

معروف ادامه داد: همچنین می‌توان به اجرای ۹۵۰۰ مترمربع علائم افقی و خط نوشته و تهیه، نصب و تعمیر ۹۶۰۰ عدد علائم ایمنی راه‌ها (اخطاری، انتظامی و مسیرنما) و ۱۸۵ مترمربع تابلوی اطلاعاتی با اولویت نقاط پرتصادف، راه‌های آسیایی و گردشگری اشاره کرد.

به گفته معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ۷۰ کیلومتر شیار لرزاننده طولی با اولویت میانه راه‌های دوخطه نیز در این مدت اجرا شده است.