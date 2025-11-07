با هدف تأمین پایدار برق و حرکت به سمت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، چند طرح نیروگاه خورشیدی در شهرستان خوی در دست احداث است که با بهره‌برداری از آنها، بخشی از نیاز انرژی منطقه از طریق منابع پاک تأمین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی در بازدید از روند اجرای این طرح‌ها گفت : هم‌اکنون چندین واحد نیروگاه خورشیدی در شهرستان خوی توسط بخش‌های صنعتی و تولیدی در حال احداث است و با تکمیل آنها، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.

طاهرکیامهر افزود: احداث این نیروگاه‌ها علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، زمینه صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی را فراهم می‌کند و هم‌راستا با سیاست‌های کلان کشور در زمینه انرژی پاک است.

در این زمینه، مرتضی چاوشی مدیرعامل کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی نیز از احداث یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ده مگاوات در مجموعه صنعتی خود خبر داد و گفت: این طرح در مراحل پایانی آماده‌سازی قرار دارد و با بهره‌برداری از آن، بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز کارخانه از طریق انرژی خورشیدی تأمین خواهد شد.

او تأکید کرد : استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه در صنایع بزرگ می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر واحد‌های تولیدی در منطقه باشد و در کاهش هزینه‌های انرژی و حفظ محیط‌زیست نقش مؤثری ایفا کند.

همچنین احمد قصاب مدیرعامل کارخانجات نساجی خوی با اشاره به احداث نیروگاه خورشیدی در این مجموعه اظهار داشت: این طرح با ظرفیت چند مگاوات در حال اجراست و در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت : با اجرای این طرح، برق بخشی از خطوط تولید کارخانه از طریق انرژی خورشیدی تأمین می‌شود و شرکت در نظر دارد در مرحله بعدی ظرفیت تولید برق را افزایش دهد تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان تزریق مازاد انرژی به شبکه برق نیز فراهم شود.

با بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی در کارخانه سیمان و نساجی خوی، ظرفیت تولید انرژی پاک در شهرستان خوی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این شهرستان در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تولید انرژی خورشیدی در شمال‌غرب کشور قرار گرفته است.