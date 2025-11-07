پایان همایش معاونان فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در مشهد
همایش معاونان فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور با برنامه ریزی و تبیین برنامه های نوین فرهنگی، در مشهد پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، حجتالاسلام سید رمضان موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در این همایش گفت: دو مولفه رسانه و هنر و اثرگذاری آن بر نشر فعالیت فرهنگی با رویکرد ایثار و شهادت، قابل تامل است.
سردار یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور هم گفت: خانواده شهدا و ایثارگران همیشه مورد توجه دشمنان بودهاند و دشمن برای قشر انقلابی برنامه دارد.
صدیقه خدیوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی هم در این همایش گفت: فعالیتهای فرهنگی زیر بنای نهادینه کردن ارزشهای اسلامی است و بهترین راه ابلاغ آرمان شهدا و انقلاب اسلامی، تبلیغات و فعالیتهای فرهنگی است.
در این همایش دو روزه، ۹ کارگروه مختلف تشکیل و برنامههای بزرگداشت شهدای غریب اسارت هم برگزار شد.
مراسم اختتامیه این همایش در هتل ایران مشهد برگزار شد.