همایش معاونان فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور با برنامه ریزی و تبیین برنامه های نوین فرهنگی، در مشهد پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در این همایش گفت: دو مولفه رسانه و هنر و اثرگذاری آن بر نشر فعالیت فرهنگی با رویکرد ایثار و شهادت، قابل تامل است.

سردار یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور هم گفت: خانواده شهدا و ایثارگران همیشه مورد توجه دشمنان بود‌ه‌اند و دشمن برای قشر انقلابی برنامه دارد.

صدیقه خدیوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی هم در این همایش گفت: فعالیت‌های فرهنگی زیر بنای نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی است و بهترین راه ابلاغ آرمان شهدا و انقلاب اسلامی، تبلیغات و فعالیت‌های فرهنگی است.

در این همایش دو روزه، ۹ کارگروه مختلف تشکیل و برنامه‌های بزرگداشت شهدای غریب اسارت هم برگزار شد.

مراسم اختتامیه این همایش در هتل ایران مشهد برگزار شد.