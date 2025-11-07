فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی از افزایش کشفیات قاچاق چوب نسبت به پارسال خبر داد و گفت: به‌طور متوسط هر سال بیش از ۸۰ هزار درخت جنگلی به‌صورت غیرقانونی قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ مجید ذکرایی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه صیانت از منابع طبیعی و به ویژه جنگل ها یک وظیفه ملی و همگانی است، گفت: میزان کشف قاچاق چوب در کشور روند افزایشی داشته و در ۷ ماه گذشته، نسبت به مدت مشابه سال قبل، نزدیک به ۲۵ درصد بیشتر شده است.

ذکریایی با اشاره به تکرار و تداوم فعالیت های غیرقانونی در استفاده از چوب درختان جنگل ها افزود: جریمه‌های ناچیز و سود بالا مهم‌ترین علت بی‌توجهی قاچاقچیان چوب به قانون و بازدارندگی آن است.

وی حفاظت از جنگل‌ها را وظیفه همگانی دانست و از همه مردم خواست در صورت مشاهده قطع درخت یا حمل چوب و سایر فرآورده‌های جنگلی موضوع را بلافاصله به شماره تلفن‌های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا با اقدامات به‌موقع جلوی افراد سودجو گرفته شود.