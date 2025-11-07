داوران هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران دیدار‌های هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:

شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴

شهرداری نوشهر - نفت بندرعباس

داوران: ابراهیم خاجانی، حامد تازه‌پور، یاسر عباسی و هادی صحرایی ناظر: بابک وسیله‌بر

فرد البرز - نود ارومیه

داوران: شهاب محمدی، علیرضا صیاد، هادی ابراهیمی و ایمان احمدی ناظر: فرشید افشار

آریو اسلامشهر - نیروی زمینی تهران

داوران: محمد حسین یحیی زاده، مازیار معتمدنیا، ابوالفضل بیات و محمد مهدی جعفری، ناظر: مهدی پاکزاد

مس شهر بابک - داماشیان گیلان

داوران: امیرحمزه موسوی، مرتضی رجال زاده، فرزاد ولی ابرقویی و محمد علی یعقوبی ناظر: مجید معماری

مس سونگون - بعثت کرمانشاه

داوران: امیر آرمند، علیرضا طاهرخانی، وحید قاسمی و امیر معصومی‌فر ناظر: تورج عیوض محمدی

نفت و گاز گچساران - مس کرمان

داوران: مهدی جبرئیلی، حسین بهوندی، عباس مباحی و میلاد رحیم دشتی ناظر: اسماعیل آمری

شناور سازی قشم - نساجی مازندران

داوران: امیر ایار، سعید زیبا، محمد حیدری و امیرحسین یزدانی ناظر: محسن فریمانی

پارس جنوبی جم - نفت آبادان

داوران: امید جمشیدی، شهرخ دانشور، احمد حقانی و وحید بایش ناظر: رحیم مهر پیشه

یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴

هوادار تهران - سایپا تهران

داوران: سید حسین حسینی، سجاد ایرانپور، مسعود مرادی و بهزاد بارانی ناظر: مختار مهدوی