داوران هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
شهرداری نوشهر - نفت بندرعباس
داوران: ابراهیم خاجانی، حامد تازهپور، یاسر عباسی و هادی صحرایی ناظر: بابک وسیلهبر
فرد البرز - نود ارومیه
داوران: شهاب محمدی، علیرضا صیاد، هادی ابراهیمی و ایمان احمدی ناظر: فرشید افشار
آریو اسلامشهر - نیروی زمینی تهران
داوران: محمد حسین یحیی زاده، مازیار معتمدنیا، ابوالفضل بیات و محمد مهدی جعفری، ناظر: مهدی پاکزاد
مس شهر بابک - داماشیان گیلان
داوران: امیرحمزه موسوی، مرتضی رجال زاده، فرزاد ولی ابرقویی و محمد علی یعقوبی ناظر: مجید معماری
مس سونگون - بعثت کرمانشاه
داوران: امیر آرمند، علیرضا طاهرخانی، وحید قاسمی و امیر معصومیفر ناظر: تورج عیوض محمدی
نفت و گاز گچساران - مس کرمان
داوران: مهدی جبرئیلی، حسین بهوندی، عباس مباحی و میلاد رحیم دشتی ناظر: اسماعیل آمری
شناور سازی قشم - نساجی مازندران
داوران: امیر ایار، سعید زیبا، محمد حیدری و امیرحسین یزدانی ناظر: محسن فریمانی
پارس جنوبی جم - نفت آبادان
داوران: امید جمشیدی، شهرخ دانشور، احمد حقانی و وحید بایش ناظر: رحیم مهر پیشه
یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴
هوادار تهران - سایپا تهران
داوران: سید حسین حسینی، سجاد ایرانپور، مسعود مرادی و بهزاد بارانی ناظر: مختار مهدوی