همایش ملی «شاهرود، شهر معلمان دین و اخلاق» با هدف اهمیت جایگاه این شهرستان در تولید علم و پرورش علمای فرهیخته در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس همایش شاهرود، شهر معلمان دین و اخلاق در این رویداد فرهنگی که با حضور جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران، استادان دانشگاه، علما و شخصیت‌های برجسته فرهنگی کشور برگزار شد نقش شاهرود در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی، جایگاه علمای دین و اخلاق در شکل‌گیری هویت دینی مردم منطقه، و همچنین نقش عرفای نامدار شاهرود در گسترش معنویت و اخلاق اجتماعی مورد برسی قرار گرفت.

حسینعلی سمیعی، با بیان اینکهشاهرود از دیرباز به‌عنوان سرزمین عالمان بزرگ و عارفان پرآوازه شناخته می‌شود گفت: یکی از اهداف اصلی این همایش، شناسایی و معرفی هرچه بیشتر مفاخر فرهنگی، عرفانی و دینی شاهرود به نسل جوان است.

وی افزود: معرفی این بزرگان، ضمن تقویت هویت فرهنگی منطقه، می‌تواند الگویی روشن برای نسل امروز و فردا در مسیر رشد و تعالی معنوی باشد.

به گفته ی سمیعی بیش از ۹۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که مقالات برتر در قالب سه بخش به صورت سخنرانی ارائه شد.

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در این همایش با اشاره به عنوانی که رهبر معظم انقلاب برای شهر شاهرود برگزیده‌اند، گفت: شهر باصفا، مردم باصفا و دل‌های باصفا نه شعار که واقعیتی است که با تحقیق و پژوهش، مصادیق آن در عالمان این خطه آشکار می‌شود

نشست‌های تخصصی، ارائه مقالات علمی، میزگرد‌های پژوهشی و رونمایی از آثار مرتبط با مفاخر شاهرود، بخشی از جمله برنامه‌های این رویداد فرهنگی بود.