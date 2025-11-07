به گزارش خبرگزاری صداوسیما شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه اجلاس کاپ ۳۰ تغییر اقلیم در برزیل، با طارق سلیمان احمد الرّومی، وزیر نفت و رئیس هیئت کشور کویت در اجلاس تغییر اقلیم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، رییس هیئت عالی رتبه کشور کویت با اشاره به اهمیت روابط تاریخی میان ایران و کویت اظهار داشت که روابط دو کشور فراتر از همسایگی است و از پیوندی ویژه و عمیق برخوردار است. وی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری‌های مشترک در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط زیست، خاطرنشان کرد که در عین همکاری‌های جهانی، باید منافع ملی کشور‌های دارای منابع طبیعی نیز حفظ و رعایت شود.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این دیدار، با اشاره به اشتراکات گسترده موضوعات دو کشور در حوزه صنعت نفت و گاز، بر اهمیت اجرای طرح های مشترک محیط زیستی، به‌ویژه در زمینه رعایت استاندارد‌ها و پاکسازی و احیای مناطق آلوده خاک و آب تأکید کرد.

وی افزود: همکاری‌های ایران و کویت، چه در چارچوب کنوانسیون منطقه‌ای راپمی و چه در قالب روابط دوجانبه، باید برای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس توسعه یابد.

همچنین در حاشیه این اجلاس شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با عبدالله بن علی بن عبدالله العمری، وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم عمان، دیدار و گفت‌و‌گو داشت.

در این دیدار، وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم عمان با تأکید بر اهمیت روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عمان به عنوان دو کشور واقع در دو سوی تنگه هرمز، بر ضرورت همکاری راهبردی در زمینه تبادل تجربیات مرتبط با تغییر اقلیم و همچنین حفاظت از محیط زیست دریایی، چه در چارچوب کنوانسیون منطقه‌ای راپمی (راپمی) و چه در قالب همکاری‌های دوجانبه، تأکید کرد.

وی در ادامه، با اشاره به مسئله توفان‌های گرد و غبار، اظهار داشت که منشأ برخی از این پدیده‌ها به فعالیت‌های انسانی در منطقه بازمی‌گردد، در حالی که برخی دیگر ناشی از عوامل طبیعی هستند و لازم است در بررسی‌های علمی بین این دو نوع منشأ تفکیک قائل شد. او همچنین پیشنهاد داد که ایران و عمان در این زمینه نیز تبادل تجربه و همکاری‌های مشترک داشته باشند.

وزیر محیط زیست عمان با اشاره به ریاست قریب‌الوقوع کشورش بر اجلاس آتی یونیا (UNEA)، تأکید کرد که این اجلاس باید بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های تمامی کشور‌ها باشد و از جمهوری اسلامی ایران خواست در کنار عمان برای اداره هرچه بهتر اجلاس یونیا همکاری کند.

انصاری نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های کشور عمان در سازمان‌دهی و هماهنگی موضوعات مرتبط با برگزاری اجلاس یونیا در نایروبی، بر تشابهات وضعیت محیطزیستی دو کشور و ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه‌هایی نظیر حفاظت از تنوع زیستی، حمایت از گونه‌های در خطر انقراض گیاهی و جانوری، و نیز کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعت نفت و گاز تأکید کرد.