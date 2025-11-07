پخش زنده
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در یادداشتی از آمادگی استان برای معرفی درست خراسان جنوبی در قاب رسانه ملی در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر نقشآفرینی استانها در پیشرفت ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، متن یادداشت آینه دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی به شرح ذیل است:
نگین شرق ایران پنجمین ایستگاه ایران جان
شبکههای برون مرزی، سراسری و استانی در رنگینترین ماه خراسان جنوبی، از این استان میگویند.
رویداد ملی ایران جان در آبان ماه که رنگهای ارغوانی و سرخ زعفران، زرشک و انار چشمنوازی میکند و عطر زعفران به مشام میرسد به خراسان جنوبی، دیار دین، دانش و فرهنگ رسید.
رویدادی که فلسفه وجودی و ماموریت اصلی آن، «شناساندن ایران به مردم ایران» است.
رویداد ملی ایران جانِ خراسان جنوبی، در راستای تحقق سند تحول رسانه ملی با رویکرد هویتمحوری و عدالتگستری و در راستای توجه ویژه به موضوع شعار سال، از ۱۷ تا ۲۳ آبان میزبان تمامی شبکههای رسانه ملی خواهد بود.
صدا و سیمای خراسان جنوبی در این رویداد با تکیه بر پیوست محتوایی تدوین شده (مبتنی بر اسناد بالادستی، سند زیست بوم و سند اقدام مرکز و نظرات کارشناسی)، تلاش میکند با پیوند پژوهش و تولید، روایتگر گوشهای از ظرفیتهای بینظیر خراسان جنوبی باشد.
مهمترین وجوه تمایز رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی با رویدادهای پیشین، مردمی سازی رویداد ملی ایران جان در سه وجه شامل استفاده از تولیدات مردمی (بهویژه دانش آموزان و دانشجویان) در قبل و هنگام برگزاری رویداد ایران جان، و برگزاری رویدادهای مردمی در هفته ایران جان و اجرای برنامههایی در جمع مردم دراین ایام، استفاده از اماکن و جاذبههای گردشگردی به عنوان موقعیت برنامههای زنده و ضبطی ویژه ایران جان (با رویکرد توزیع عادلانه در شهرستانهای مختلف) و توجه ویژه به هویت و نمادهای دینی، انقلابی خراسان جنوبی (بهویژه با تمرکز بر خراسان جنوبی خاستگاه اردوهای جهادی و شکست هیمنه آمریکا در صحرای طبس) است.
در ایران جان خراسان جنوبی به ظرفیتهای متنوع این دیار مومن خیز و عالم خیز در شهرستانهای مختلف استان اعم از شهر و روستا پرداخته میشود تا مردمان مومن، نجیب و مهربان این خطه زرخیز، در شبکههای مختلف رسانه ملی دیده و شنیده شوند.
علاوه بر سرمایههای انسانی (از پدران علم تا شهدای والامقام و علمای فقید)، پیشگام بودن مردم در صحنههای ایثار و مقاومت، انتخابات، فعالیتهای جهادی و همدلی، ظرفیتهای مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی، طبیعی، گردشگری، موقعیت ترانزیتی و زیرساختهای در حال توسعه و فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای فرآوری محصولات کشاورزی، معادن، بازارچهها و انرژیهای تجدیدپذیر و... و روایت پیشرفتهای استان بیان میشود.
همچنین مطالبات کلان استان در سطح ملی نیز مطرح و پیگیری میشود.
رویداد ملی «ایرانجان» برای خراسان جنوبی، آغازی بر فصل جدیدی از معرفی توانمندیهای این استان است که قرنها مهد دانش، دین و فرهنگ بوده است.
این استان با برخورداری از همه ظرفیتهای لازم - اعم از نیروی انسانی متخصص تا منابع طبیعی غنی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک - آماده است تا با معرفی درست در قاب رسانه ملی، زمینهساز تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر نقشآفرینی استانها در پیشرفت ملی باشد.
انتظار میرود با همت والای مردم و مسئولان، و با همراهی رسانه ملی، تصویر واقعی این استان پُرظرفیت، در ذهن تمام مردم ایران نقش ببندد و این گوهر ناشناخته بیشتر معرفی شود.
افتتاح رسمی شبکه تلوبیونی زعفران نیز ظرفیت جدیدی است که به برکت رویداد ملی ایران جان، برای مخاطبین فراهم خواهد شد.
در راستای اجرای نقش قرارگاهی، در طول هفته ایران جان نیز حداقل ۱۹ رویداد مهم بین المللی، ملی و استانی در نقاط مختلف خراسان جنوبی درنظر گرفته شده که با همکاری شبکههای سراسری و استانی، در قاب رسانه ملی منعکس میشود.