به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معصومه کرباسی سال ۱۳۵۹ در شیراز دیده به جهان گشود. فرزند حاج حسین کرباسی از اصحاب مسجد النبی شیراز و از مهندسان برجسته سازمان جهاد کشاورزی بود.

وی فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای و از نخبگان برنامه نویسی در این دانشگاه بود.

معصومه سال ۱۳۸۲ با همکلاسی لبنانی خود دکتر رضا عواضه ازدواج کرد و به همراه همسرش در سال ۱۳۸۳ به لبنان رفت و در آنجا به حزب الله لبنان پیوستند.

شهیده معصومه کرباسی و همسرش ۲۸ مهر ۱۴۰۳ بر اثر شلیک موشک توسط پهباد رژیم صهیونیستی در شهر جونیه لبنان به شهادت رسیدند.

همچنین در این مراسم از بازی رایانه‌ای شخصیت شهیده بانو کرباسی برای نخستین‌بار در کشور رونمایی شد.