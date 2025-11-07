خطیب جمعه موقت بیرجند:دشمن شناسی و موضع گیری در مقابل دشمنان از ضروریات انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در نماز جمعه این هفته با گرامیداشت ایام فاطمیه وهمچنین ۱۳ آبان، روز دانش آموز و استکبار ستیزی به سخنان رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: باید دشمن را بشناسیم و در مقابل او موضع گیری کنیم.

حجت الاسلام شهریاری با اشاره به اینکه ایران قوی می تواند کشور را از بن‌بست‌ها عبور دهد افزود: نگاهمان باید به توان داخلی باشد.

وی با اشاره به لزوم دشمن شناسی گفت: شناخت دشمن و بدخواهان کشور یکی از ضروریات ایران قوی است.

امام جمعه موقت بیرجند مدیریت قوی و بهره گیری از علم و فناوری و علوم نوین از جمله نانو و علوم هسته‌ای را از دیگر الزمات داشتن ایرانی قوی دانست و افزود:می توان در مسیر ایران قوی از علم و هوش مصنوعی نیز بهره گرفت اما اگر این موضوع مدیریت نشود ممکن است دردسر ساز شود.

حجت الاسلام شهریاری گفت:توسعه توان نظامی از دیگر مصادیق ایرانی قوی است؛ همانطور که در جنگ ۱۲ روزه، توان نظامی اصل ماجرا بود و همچنان باید به صورت ویژه به آن پرداخته شود.

وی انگیزش معرفتی، معنوی و معرفت افزایی را برای همگان و مدیران دولتی ضروری دانست و گفت: وظیفه دولت توجه به موضوع فرهنگ و معیشت است.

حجت‌الاسلام شهریاری توجه به مقوله حجاب را خواسته مردم و دین دانست و افزود: حجاب موضوع امنیتی نیست و باید در اصل و نقش جامعه قرار گیرد .

خطیب موقت نماز جمعه بیرجند گفت: آحاد مردم به عنوان امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند از موضوع حجاب حمایت کنند و قوه قضاییه هم از این موضوع حمایت قاطعی دارد.