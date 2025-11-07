نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای هپکو: مالکیت در اختیار دولت و صندوق‌های بازنشستگی بماند و مدیریت به بخش خصوصی سپرده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سفر یک روزه خود به استان مرکزی و با حضور در اراک گفت: از گذشته، سطح رفاه در بخش صنعتی اراک بالا بوده و امروز نیز استان مرکزی با اتکا به نیروی انسانی متخصص، ظرفیت بالایی برای توسعه دارد.

احمد میدری با اشاره به دغدغه‌های مربوط به واگذاری شرکت هپکو افزود: بر اساس قانون، دولت فقط می‌تواند تا ۲۰ درصد سهام شرکت‌ها را حفظ کند، اما ما درصدد اجرای الگویی هستیم که مالکیت در اختیار دولت و صندوق‌های بازنشستگی بماند و مدیریت به بخش خصوصی سپرده شود؛ مدلی که در وزارت صمت نتایج موفقی داشته است.

او در جریان بازدید از شرکت هپکو پشت فرمان یکی از خودورهای پهن پیکر تولیدشده این شرکت (دامپتراک ۱۰۰ تن) نشست.

بیبشترین سهام مالکیتی هپکو در سال ۱۳۹۹ به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.

این شرکت با حدود هزار نیرو در سال گذشته، پس از گذشت یک دهه رکود و توقف تولید، اولین محموله صادراتی خود را به آفریقا ارسال کرد و اکنون نیز به فتح بیشتر بازار‌های خارجی می‌اندیشد.