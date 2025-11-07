معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت : یکی از مهم‌ترین محور‌های تحول نظام سلامت ، شناسایی زوجین ناقل ژن تالاسمی و جلوگیری از تولد فرزندان مبتلاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد شریفی با اشاره به راه‌اندازی آزمایشگاه‌های ازدواجی در سطح استان، تمام غربالگری‌های سطح یک به‌درستی انجام می‌شود. بر اساس این غربالگری‌ها، تاکنون بیش از ۱۸۰۰ زوج ناقل بیماری تالاسمی شناسایی شده‌اند که همگی تحت پوشش مراقبت‌های بهداشتی مرکز بهداشت استان قرار دارند.

وی افزود: برای انجام دو مرحله آزمایش ژنتیک، نیاز به همکاری با آزمایشگاه‌های خصوصی داشتیم. با مدیران و روسای آزمایشگاه‌های ژنتیک استان نشستی برگزار کردیم تا نقاط ضعف و قوت بررسی شود، خوشبختانه با همراهی این عزیزان، تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که بر اساس آن، تمام هزینه‌های آزمایش در هر دو مرحله به‌صورت دولتی انجام خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان تأکید کرد: این اقدام در راستای کاهش هزینه‌های مردم، تحقق عدالت در سلامت و ارتقای کیفیت خدمات بوده و از این پس، زوجین ناقل ژن تالاسمی می‌توانند بدون پرداخت هزینه، مراحل تشخیص و مراقبت را طی کنند.

وی در ادامه توصیه کرد: زوجینی که هر دو ناقل ژن تالاسمی هستند؛ یعنی مینور محسوب می‌شوند باید هرچه سریع‌تر به مراکز جامع سلامت مراجعه کنند، مراقبت‌های لازم را دریافت کنند و به توصیه‌های بهداشتی توجه جدی داشته باشند. اگر دو فرد مینور با یکدیگر ازدواج کنند، احتمال تولد فرزند مبتلا به تالاسمی ماژور تا ۲۵ درصد وجود دارد.

شریفی گفت: هدف ما پیشگیری از تولد فرزندان مبتلا و کاهش بار بیماری در استان است. با اجرای این طرح، گام مهمی در مسیر سلامت عمومی و حمایت از خانواده‌ها برداشته‌ایم.