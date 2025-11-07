پخش زنده
۳ دستگاه خودروی خدماترسان به ارزش ۴۰ میلیارد تومان به ناوگان امدادی شهرستان سیاهکل اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، با پیگیریهای نماینده لاهیجان و سیاهکل در خانه ملت و فرماندار این شهرستان، ۳ دستگاه خودروی خدماترسان به ناوگان امدادی این شهرستان اختصاص یافت.
افزوده شدن این خودروها به ناوگان هلال احمر سیاهکل، ظرفیت امدادرسانی این شهرستان را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
این اقدام در راستای ارتقای آمادگی عملیاتی و سرعت واکنش نیروهای امدادی در مناطق کوهستانی و روستایی سیاهکل انجام شده است و نقش مهمی در کاهش زمان امدادرسانی دارد.