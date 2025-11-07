پلیس راهنمایی و رانندگی فرانسه اعلام کرد: با افزایش تعداد دوربین‌های نظارتی جدید، در این کشور نظارت بر رفتار رانندگان را بیشتر می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ این دوربین‌ها هر روز در حال ثبت تخلفات هستند، و پلیس فرانسه با نصب چهار هزار دوربین ثابت و سیار و ثبت ۱۴ میلیون تخلف در یک سال، بر رفتار رانندگان هنگام رانندگی نظارت می‌کند.

سابقه استفاده از دوربین برای ثبت تخلفات رانندگی در فرانسه به ۲۲ سال قبل بر می‌گردد و به گفته پلیس نتیجه آن کاهش ۵۰ درصدی مرگ و میر‌ها در حوادث رانندگی بوده است.

در فرانسه، دودی کردن شیشه ها طوری که داخل خودرو دیده نشود ممنوع است و پلیس اعلام کرده به زودی با دوربین‌های راداری بیشتر و عملکرد بهتر و با استفاده از هوش مصنوعی رفتار رانندگان را زیر نظر می‌گیرد.

یک مامور پلیس می‌گوید: برای خودرویی که به جای ۱۱۰ کیلومتر با سرعت ۱۲۲.۵ کیلومتر رانندگی می‌کند، ۴۵ یورو جریمه و یک نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و ۱۲ امتیاز از گواهینامه راننده کم می‌شود.

پلیس فرانسه از ۱۵ نوع دوربین برای ثبت هویت سرنشینان خودرو و تخلفات راننده استفاده می‌کند و برخی دوربین‌ها روزانه بیش از ۱۰۰۰ تخلف را ثبت می‌کنند.