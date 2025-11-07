امامجمعه موقت گرگان گفت: تقویت توان دفاعی، ضروری و تاکید دینی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛حجتالاسلام قاسم لیوانی در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان با اشاره به ۲۱ آبان سالگرد شهادت شهید طهرانیمقدم ، پدر موشکی ایران، گفت: اگر ابزار دفاعی ازجمله موشک نداشتیم، در جنگ اخیر، دشمن ظرف کمتر از ۲هفته، درخواست آتشبس نمیداد. وی تاکید کرد: باید به لحاظ دفاعی، قوی باشیم تا دشمن جرأت نگاه چپ نکند و این دستور صریح قرآن است. حجتالاسلام لیوانی در ادامه گفت: مملکت ما به آرامش نیاز دارد اما گاهی در دعواهای سیاسی، حرفهای نسنجیده زده میشود ،مسئولان باید تلاش کنند مشکلات معیشتی مردم و اشتغال و ازدواج جوانان را حل کنند. وی همچنین یاد ملیپوش گلستانی تيم ملي والیبال، جوان خوشنام، با اخلاق و ارزشمند، مرحوم صابر کاظمی را گرامیداشت و او را مایه افتخار استان دانست. حجتالاسلام لیوانی از مردم نیز به سبب برگزاری مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، قدردانی کرد. وی به ۱۸ آبان روز شوراهای حل اختلاف نیز اشاره کرد و افزود: شورا های حل اختلاف نهادی برای احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی است و در استان گلستان ۴۶ درصد پروندهها در این شوراها با صلح و سازش ختم میشود.