سرمربی تیم فولاد خوزستان با تاکید بر ضرورت کسب سه امتیاز در بازی مقابل پیکان از انتظارات بالا و شرایط سخت تیم سخن گفت و خواستار حمایت بیقید و شرط هواداران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یحیی گلمحمدی در نشست خبری پیش از بازی با پیکان گفت: به برد خیلی احتیاج داریم و این بازی برای ما اهمیت زیادی دارد، اگرچه بازی راحتی در پیش نداریم و پیکان تیم باکیفیت و قابل احترامی است.
وی با اشاره به آمادگی بازیکنان اظهار کرد: بازیکنان ما خوب تمرین کردهاند و با تمرکز بالا برای این بازی آماده شدهاند.
گل محمدی ادامه داد: روی تیم ما فشار وجود دارد، اما میتوانیم با نتیجه خوب و عملکرد مناسب این فشار را جبران کنیم.
سرمربی تیم فولاد خوزستان با بیان اینکه انتظارات از تیم بسیار بالا رفته تصریح کرد: همه ما از این انتظارات آگاهیم و میدانیم که هواداران فولاد شایستگی بیشتری دارند.
وی گفت: من برای تحقق اهداف بزرگ به این تیم آمدهام و باید در آسیا حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما برای رسیدن به این هدف، برنامهریزی مناسب و همدلی همه اجزای تیم ضروری است.
گلمحمدی با تاکید بر لزوم حمایت هواداران افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به هوادارانمان نیاز داریم آنها با عشق و تعصب خود از تیم پشتیبانی کردهاند و که برای ما بسیار ارزشمند است.
وی ادامه داد: برخی به دنبال ایجاد بحران و حاشیهسازی برای تیم هستند، اما هدف اصلی ما شاد کردن دل هواداران واقعی و کسب افتخار برای فولاد است.
گل محمدی با اشاره به اینکه هدف تیم فولاد در بازی کسب سه امتیاز کامل است گفت: با وجود مصدومیتها، بازیکنان جوان تیم انگیزه بالایی دارند و امیدواریم در نهایت عملکرد خوبی ارائه دهیم.
دیدار تیمهای فولاد و پیکان در هفته یازدهم لیگ برتر امروز جمعه در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار میشود.