استاندار خراسان شمالی در دیدار با مسئولان ارشد اتحادیه صنعتگران و کار آفرینان ترکمنستان گفت: ظرفیتهای اقتصادی استان میتواند پیوندی تازه میان ایران و ترکمنستان ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ادامه سفر هیئت رسمی خراسان شمالی به ترکمنستان، بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، با جمعی از مسئولان ارشد اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان و نیز اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان دیدار کرد؛ نشستی که محور اصلی آن، بررسی ظرفیتهای مشترک برای گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو کشور بود.
در این دیدار که نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای اجرایی خراسان شمالی نیز حضور داشتند، دو طرف بر تداوم همکاریها در قالب ارتباطات استانی و مرزی تأکید کردند و خواستار رفع موانع موجود در مسیر تجارت و سرمایهگذاری دوجانبه شدند.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای کشاورزی، صنعتی، معدنی و گردشگری، ابراز امیدواری کرد که روابط اقتصادی دو کشور بتواند از سطح گفتوگوهای دیپلماتیک فراتر رود و به اقدامات عملی در زمینه صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی و برگزاری نمایشگاههای مشترک منجر شود.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی ترکمنستان نیز بر تمایل خود برای توسعه همکاریهای متقابل تأکید کردند و پیشنهادهایی در زمینه افزایش تبادلات تجاری و گردشگری، و ایجاد سازوکارهای پایدار برای تسهیل مبادلات مرزی مطرح شد.
دیدار هیئت ایرانی با فعالان اقتصادی ترکمنستان در شرایطی انجام میشود که هر دو کشور در سالهای اخیر کوشیدهاند تا با تقویت دیپلماسی استانی و اقتصادی، زمینه را برای همکاریهای بیشتر در حوزه زیرساخت، انرژی و ترانزیت منطقهای فراهم کنند.