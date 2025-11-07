جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان» شبکه مستند با حضور جعفر صادقی، کارگردان فیلم مستند «شگرد» و برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم فجر روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دویست و هفتاد و یکمین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» ، این هفته مروری بر ساخت فیلم‌های مستند ورزشی دارد.

جعفر صادقی، فیلمساز مستند و برنده‌ سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند چهل و سومین جشنواره‌ فیلم فجر، مهمان این قسمت از نردبان است؛ او در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا درباره‌ ساخت فیلم‌های مستند ورزشی سخن می‌گوید و تجربه‌ خود از ساخت فیلم مستند «شگرد» که برنده‌ جایزه‌ی جشنواره فیلم فجر امسال شد ، بیان می‌کند.

جعفر صادقی از فیلمسازان مستند است که بخش مهمی از تمرکز فیلمسازی خود را به ساخت فیلم‌های مستند ورزشی اختصاص داده است.

«فرشاد آقای گل»، «سمفونی حمید» و «شگرد» از جمله فیلم‌های مستند ورزشی اوست که موفقیت‌های زیادی را در جشنواره‌های داخلی کسب کرده‌اند.

او همچنین کارگردانی فیلم مستند «باشگاه اندیشه» را برعهده داشته است.

فیلم مستند «شگرد» که برنده‌ سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند چهل و سومین جشنواره‌ فیلم فجر شد، حال و هوای تلاش‌های نوجوانان گلستانی برای کسب قهرمانی در رقابت‌های کشتی را به تصویر می‌کشد که هر یک از آنها در تلاش هستند تا با گذر از چالش‌های متعدد، مدال طلا را کسب کنند.

در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، اصغر احمدپور و حامد شکیبانیا درباره‌ «امر واقع در سینمای مستند» صحبت می‌کنند و از این رهگذر، کارنامه هنری ویلیام کنتریج هنرمند اهل آفریقای جنوبی مرور می‌شود.

آریان عطارپور نیز با بسته‌ پیشنهادی فیلم مستند به «نردبان» این هفته می‌آید و فیلم‌های مستند «اسنودن» محصول ۲۰۱۶ و «شهروند شماره‌ی چهار» محصول سال ۲۰۱۴ را معرفی می‌کند.

همچنین فیلم مستند «هیچکاک شدن؛ میراث حق‌السکوت» مرور می‌شود.

برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد.

این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه‌ مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.