نفرات برتر مسابقات کیبل اسکی، گرامیداشت روز کیش در ۷ بخش بانوان و آقایان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزشی،اعلام کرد: رقابت‌های کیبل اسکی در ساحل مارینا با همکاری انجمن اسکی روی آب کیش برگزار شد.

علیرضا اعظمی نژاد، امین‌رضایی و امیر علی مشکانی به عنوان نفرات برتر رده A آقایان و شهاب حسینی و رادین زمانی نفرات اول و دوم و حامد توانا و حامد اشکان پور هم مقام سوم مشترک رده B آقایان را کسب کردند.

محمدسپهر پورهادی، مهرسام دربندی نفرات برتر رده جونیور آقایان معرفی شدند.

محمد عدالت جو، مجتبی زمانی و فرشید پور هادی موفق به کسب رتبه های برتر رده سنی بالای ۴۰ سال آقایان شدند.

یلدا دبیری، نازنین محمد نژاد و ملیکا ارجمند در بخش بانوان موفق به کسب رتبه های اول تا سوم رده A شدند و شیلا کرمی، شبنم کرمی و حدیث زائری هم رتبه های اول تا سوم رده B بانوان را کسب کردند.

رز سیادت و سارا تنگستانی توانستند رتبه های برتر رده جونیور بانوان را کسب کنند.