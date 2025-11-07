به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عبدالمک بدرالدین رهبر انصار الله یمن در سی و چهارمین کنفرانس ملی عرب در بیروت گفت: دشمن صهیونیست با همکاری آمریکا در صدد اعمال سیاست مصونیت از مجازات است و همواره قربانی را سرزنش می‌کند. دشمن صهیونیست در صدد خلع سلاحی است که حافظ لبنان است و مانع سلطه اسرائیل بر غزه طی دو سال گذشته شده است.

وی افزود: حامیان و طرفداران دشمن صهیونیست با این رژیم همکاری می‌کنند و به خسارات هنگفتی که این همکاری بر ملت دارد، توجهی ندارند. طرح و نقشه رژیم صهیونیستی ایجاد «اسرائیل» بزرگ است. نقش جبهه‌های پشتیبانی طی دو سال گذشته بارز و آشکار بود. نقش جنبش حزب الله به لطف ثبات، پایداری و مشارکت چشمگیر در صدر فعالیت جبهه‌های پشتیبانی قرار دارد. نیرو‌های یمنی در پشتیبانی از غزه، ۱۸۳۰ عملیات انجام دادند که شامل شلیک موشک‌های بالستیک، پهپاد و حملات قایق‌های جنگی بود. در عملیات دریایی، ۲۲۸ فروند از کشتی‌های وابسته به دشمنان هدف قرار گرفتند.

رهبر انصارالله یمن گفت: عملیات دریایی دشمن صهیونیستی را مجبور کرد بندر‌ام الرشراش (ایلات) را به مدت دو سال تعطیل کند و در نتیجه آن خسارات اقتصادی بزرگی به اسرائیل وارد شد. در مقابله با تجاوزات آمریکا که در حمایت از دشمن صهیونیسم صورت می‌گرفت، ۲۲ موشک‌ام کیو ۹ سرنگون شد. در عملیات دریایی با ۵ ناو هواپیمابر به همراه ناوگان دریایی آمریکا مقابله کردیم بطوریکه مجبور به عقب نشینی شدند. آمریکا و اسرائیل تقریبا ۳ هزار بار به یمن حمله کردند.