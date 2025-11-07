پخش زنده
امام جمعه نهاوند گفت: مردم ولایت مدار ما در ۱۳ آبان نشان دادند که پای آرمانهای امام راحل، مقام معظم رهبری وشهدا محکم واستوار ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام محمدی در خطبههای نماز جمعه این هفته نهاوند با اشاره به حضور پرشور واگاهانه مردم در راهپیمایی ۱۳ ابان گفت: مردم بصیر وولایت مدار ما بخوبی نشان دادند که انقلاب اسلامی ایران وجمهوری اسلامی را همچنان دوست دارند.
وی افزود: اگر چه دشمن در جنگ ۱۲ روزه بدنبال ایجاد شکاف بین مردم ومسولان بود، اما باز هم مانند همیشه هم در جنگ ۱۲ روزه وهم دلسرد کردن مردم برای عدم حضور در راهپیماای ۱۳ ابان شکست خورد.
وی افزود: مسولان باید قدر این مردم همیشه در صحنه را بدانند وبرای فراهم شدن شرایط زندگی نرمال برای آنها تلاش کنند.
امام جمعه نهاوند گفت: نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتهای برخی اجناس ضروری یکی از خواستههای بحق مردم است که مسئولان نظارتی باید بیش از گذشته در این زمینه تلاش کنند.
وی همچنین به سفر وزیر امور خارجه به استان همدان اشاره کرد وگفت امیدواریم اینگونه سفرها مایه خیر وبرکت برای مردمی باشد که همیشه در تمام مرراحل وفرصتهای مختلف در صحنه هستند
امام جمعه نهاوند به ضرورت تربیت فرزند صالح هم اشاره کرد وگفت: تربیت فرزند صالح نقش مهمی در داشتن جامعهای روبه پیشرفت دارد جامعه موفق برگرفته از خانوادهای موفق است