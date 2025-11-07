دو دانش‌آموز نخبه قرآنی شهرستان بردسکن، با حفظ کل قرآن کریم، موفق به قبولی نهایی در دانشگاه فرهنگیان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسکن گفت: «دانیال دروگر» و «سارا صابری»، از مسیر «جذب استعداد‌های برتر ملی»، موفق به قبولی نهایی در دانشگاه فرهنگیان شدند.

حبیب الله حاجی‌زاده افزود: این دستاورد، حاصل توفیق الهی، تلاش مخلصانه و سال‌ها انس با کلام وحی در کنار موفقیت‌های تحصیلی است و نشان‌دهنده تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تربیت نسلی مؤمن، متعهد و کارآمد است.

وی ادامه داد: ورود این عزیزان به کسوت دانشجو معلمی و پیوستن به خانواده بزرگ آموزش و پرورش، مایه مباهات است و نشان می‌دهد که تلفیق معنویت قرآن با علم و تربیت، می‌تواند بهترین آینده‌سازان این مرز و بوم را پرورش دهد.