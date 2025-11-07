قبولی دو نخبه قرآنی بردسکن بدون کنکور در دانشگاه فرهنگیان
دو دانشآموز نخبه قرآنی شهرستان بردسکن، با حفظ کل قرآن کریم، موفق به قبولی نهایی در دانشگاه فرهنگیان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسکن گفت: «دانیال دروگر» و «سارا صابری»، از مسیر «جذب استعدادهای برتر ملی»، موفق به قبولی نهایی در دانشگاه فرهنگیان شدند.
حبیب الله حاجیزاده افزود: این دستاورد، حاصل توفیق الهی، تلاش مخلصانه و سالها انس با کلام وحی در کنار موفقیتهای تحصیلی است و نشاندهنده تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تربیت نسلی مؤمن، متعهد و کارآمد است.
وی ادامه داد: ورود این عزیزان به کسوت دانشجو معلمی و پیوستن به خانواده بزرگ آموزش و پرورش، مایه مباهات است و نشان میدهد که تلفیق معنویت قرآن با علم و تربیت، میتواند بهترین آیندهسازان این مرز و بوم را پرورش دهد.