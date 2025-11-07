جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به نقد و بررسی فیلم‌های «غریزه» و «شقایق» و پرونده ویژه «نوجوانی و بلوغ در سینمای ایران» می‌پردازد.

بررسی «غریزه» و «نوجوانی و بلوغ در سینمای ایران» در «هفت»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۱۶ آبان از ساعت ۲۲ به صورت زنده بر روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

در میز سینمای ایران، رامتین شهبازی، رضا صدیق و شاهین شجری کهن فیلم سینمایی «غریزه» را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند.

پرونده ویژه این قسمت از برنامه با حضور رضا پورحسین و صادق باطنی پیرامون «نوجوانی و بلوغ در سینمای ایران» است.

جواد طوسی و امیر قادری نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «شقایق» (Anemone) می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ بر روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.