جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به نقد و بررسی فیلمهای «غریزه» و «شقایق» و پرونده ویژه «نوجوانی و بلوغ در سینمای ایران» میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۱۶ آبان از ساعت ۲۲ به صورت زنده بر روی آنتن شبکه نمایش میرود.
در میز سینمای ایران، رامتین شهبازی، رضا صدیق و شاهین شجری کهن فیلم سینمایی «غریزه» را مورد نقد و بررسی قرار میدهند.
پرونده ویژه این قسمت از برنامه با حضور رضا پورحسین و صادق باطنی پیرامون «نوجوانی و بلوغ در سینمای ایران» است.
جواد طوسی و امیر قادری نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «شقایق» (Anemone) میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شبها ساعت ۲۲ بر روی آنتن شبکه نمایش میرود.