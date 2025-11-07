معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی بر ضرورت تحول در نگرش به توسعه شهری، از شهرسازان به‌عنوان وکلای شهر و حقوق شهروندی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ظفر محمدی در مراسم گرامیداشت روز جهانی شهرسازی با تأکید بر جایگاه تاریخی و حرفه‌ای شهرسازی در این استان، تحول بنیادین در رویکرد‌ها و روش‌های توسعه شهری و حرکت از طرح‌های سنتی به سمت اسناد راهبردی و عدالت‌محوری را خواستار شد.

وی گفت: حرکت از طرح‌های سنتی به سمت اسناد فضایی ـ راهبردی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اسنادی که بر عدالت اجتماعی، پایداری شهری و مشارکت عمومی تأکید دارند.

محمدی همچنین چهار محور کلیدی برای ارتقای جایگاه شهرسازی استان را برشمرد و گفت: پیوند میان دانشگاه و صنعت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تقویت مشارکت مردمی و توسعه کارآفرینی شهری. معاون استاندار همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اقلیمی آذربایجان، بر بومی‌سازی رویکرد‌های جهانی شهرسازی متناسب با ویژگی‌های محلی تأکید کرد.

مراسم گرامیداشت روز جهانی شهرسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی با شعار «شهرسازی؛ نوآوری و کارآفرینی شهری» با حضور متخصصان، مدیران شهری و فعالان حوزه شهرسازی استان برگزار شد.