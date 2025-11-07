مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از تخصیص بیست میلیون دلار ارز برای ساماندهی بازار کاغذ خبر داد و گفت: با تخصیص این ارز بازار کاغذ در مسیر آرامش قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ عباس زارع در برنامه تهران بیست در جدیدترین گزارش خود درخصوص مسئله کاغذ گفت: در ماه‌های گذشته قیمت کاغذ به‌ دلیل وقفه در واردات و عدم تخصیص به‌موقع ارز، چهار مرحله افزایش داشته است.

وی افزود: با پیگیری‌های وزیر فرهنگ و معاون فرهنگی، بیست میلیون دلار ارز برای واردات کاغذ تصویب و ابلاغ شد که از این میزان، ده میلیون دلار سهم ناشران و ده میلیون دلار سهم مطبوعات است.

زارع گفت: هم‌اکنون فرآیند توزیع کاغذ میان ناشران از طریق سامانه‌ ی شفاف آغاز شده و ناشران می‌توانند با مراجعه به اداره کل کتاب و خانه کتاب و ارائه مستندات لازم، سهمیه‌ی خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: تخصیص این ارز و نظارت مستقیم وزارت فرهنگ، موجب کاهش قیمت در بازار کاغذ شده است.

مدیرکل دفتر چاپ و نشر تأکید کرد که مشکل اصلی بازار کاغذ، نبود نظارت مؤثر بر توزیع است.

زارع گفت: برخی واردکنندگان کاغذ را با ارز دولتی وارد می‌کنند، اما با نرخ روز دلار در بازار می‌فروشند مسئله‌ای که در حوزه‌ی اختیارات وزارت فرهنگ نیست و باید از سوی وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی پیگیری شود.

وی درباره‌ی تأثیر قیمت کاغذ بر بازار نشر گفت: کاغذ بخش اصلی هزینه‌ی تولید کتاب است و هرگونه افزایش قیمت در این بخش، مستقیماً بر قیمت نهایی کتاب تأثیر می‌گذارد. بر همین اساس، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت کتاب بودیم.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح جدید توزیع و شفاف‌سازی فرایند تخصیص کاغذ، ناشران در آینده نزدیک دیگر دغدغه‌ی تأمین کاغذ نداشته باشند.

زارع افزود: جزئیات میزان تخصیص کاغذ به ناشران و عناوین استفاده‌شده، به‌زودی در سامانه شفاف سازی وزارت فرهنگ منتشر خواهد شد.

قیمت کاغذ تحریر در ماه های گذشته در بازار با افزایش همراه بود؛ به طوری که در ۱۴ آبان، قیمت هر بند تحریر کاغذ ۷۰ در ۱۰۰، با ۱۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.