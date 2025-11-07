به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آمده است: با توجه به کمبود بارندگی و به تبع آن کاهش بی سابقه حجم آب در پشت سد‌های تأمین کننده آب تبریز ضمن درخواست صرفه جویی مصرف آب از شهروندان تبریزی، این شرکت در ساعات ظهر روز جمعه ۱۴۰۴/۸/۱۶ حداکثر به مدت ۲ ساعت ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب خیابان‌های ارتش جنوبی، طالقانی، شریعتی جنوبی، بارون آواک، آزادی (حد فاصل تقاطع ارتش تا شریعتی)، پاستور، صاحب، ۱۷ شهریور، لاله زار، قطران جنوبی، امیر کبیر و کار پیشه است.

بنابراین از مشترکان ساکن در مسیر‌های یاد شده تقاضا داریم با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی کنند.