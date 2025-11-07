پخش زنده
عملیات اجرای آسفالت خیابان سردار جنگل در شهر خشکبیجار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، خیابان سردار جنگل در شهر خشکبیجار به عنوان یکی از محورهای اصلی ارتباطی شهر، نقش مهمی در اتصال راههای روستایی اطراف به مرکز شهر ایفا میکند و روزانه تعداد زیادی از وسایل نقلیه از آن تردد میکنند.
این مسیر همچنین از نقاط پر تردد حاشیه مدارس به شمار میرود و چندین مدرسه در محدوده خیابان سردار جنگل قرار دارد.
بهبود کیفیت این مسیر عبور و مرور در افزایش ایمنی دانشآموزان و شهروندان نقش مهمی دارد.