به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، خیابان سردار جنگل در شهر خشکبیجار به عنوان یکی از محور‌های اصلی ارتباطی شهر، نقش مهمی در اتصال راه‌های روستایی اطراف به مرکز شهر ایفا می‌کند و روزانه تعداد زیادی از وسایل نقلیه از آن تردد می‌کنند.

این مسیر همچنین از نقاط پر تردد حاشیه مدارس به شمار می‌رود و چندین مدرسه در محدوده خیابان سردار جنگل قرار دارد.

بهبود کیفیت این مسیر عبور و مرور در افزایش ایمنی دانش‌آموزان و شهروندان نقش مهمی دارد.