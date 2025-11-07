پخش زنده
امروز: -
نخستین شکست تیم فوتبال برق شیراز در لیگ دسته دوم فوتبال کشور رقم خورد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،در هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتبال امروز تیم برق میزبان تیم شهید قندی یزد بود که در پایان تلاش ۹۰ دقیقه هر دو تیم، این یزدیها بودند که ۲ بر ۱ پیروز بازی شدند و ۳ امتیاز شیرین را از شیراز به یزد بردند
نیمه نخست تیم شهید قندی بازی رو بهتر شروع کردند و در دقیقه ۵ به گل رسیدند و بازی رو مدیریت و دقایق پایانی نیمه نخست روی یک غافلگیری گل دوم را هم به ثمر رساندند
برقیها در نیمه دوم بهتر بودند و فقط توانستند یکی از گلهای خورده را جبران کنند و ۲ بر ۱ نتیجه را واگذار کردند