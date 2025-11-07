به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس با بازدید از ورزشگاه پارس شیراز، این مجموعه را گزینه‌ای مناسب برای میزبانی دیدار رفت پرسپولیس و استقلال دانست و از بررسی دقیق شرایط ورزشگاه‌های مختلف برای انتخاب بهترین محل برگزاری دربی خبر داد.

محمد انصاری ، وضعیت کلی این مجموعه را مطلوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: ورزشگاه پارس از استاندارد‌های بالایی برخوردار است و در حد برگزاری بازی‌های بزرگ و بین‌المللی است .

وی افزود: در حال بررسی چند ورزشگاه در شهر‌های مختلف هستیم و قطعا مجموعه‌ای انتخاب خواهد شد که بهترین شرایط را برای بازیکنان و هواداران داشته باشد؛ بازی دربی یک مسابقه ملی است و اهمیت ویژه‌ای دارد.

انصاری در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: برای میزبانی چنین بازی حساسی، موضوع ورود و خروج هواداران، امنیت، دسترسی‌های شهری و امکانات رفاهی اهمیت زیادی دارد. این موارد باید به‌دقت بررسی شود تا تماشاگران در آرامش کامل بازی را تماشا کنند.