رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: در سه سال گذشته بیش از ۷۱۰ پرونده مهم با مشارکت بزرگان و نخبگان عشایر استان از طریق صلح و سازش مختومه شده و حتی یک مورد از این پرونده‌ها دوباره به چرخه قضائی بازنگشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی امروز _جمعه شانزدهم آبان_ در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اهواز با اشاره به نقش مردم خوزستان در تحقق آرامش اجتماعی اظهار کرد: از میان حدود ۷۱۰ پرونده‌ای که در شورای حل اختلاف خوزستان با همراهی بزرگان استان به نتیجه رسیده است، حتی یک پرونده نیز دوباره به مرحله اختلاف یا بازگشت متهمان به زندان منجر نشده است.

وی افزود: در حالی که میانگین جهانی بازگشت زندانیان به زندان ۳۴ درصد است، در خوزستان با فرهنگ ایثار، گذشت و ایمان مردم، هیچ موردی از بازگشت به جرم مشاهده نشده است.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان با قدردانی از همراهی علما، نخبگان و سران عشایر گفت: این توفیق بزرگ با هدایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان، آیت‌الله موسوی‌فرد و تلاش رئیس کل دادگستری خوزستان و قضات متعهد محقق شده است.

امانت‌بهبهانی تصریح کرد: در سه سال گذشته حدود ۴۰ هزار پرونده پیش از ورود به دادگستری از طریق شورا‌های حل اختلاف و بزرگان محلی به صلح و سازش ختم شده است که این دستاورد، حاصل همکاری دستگاه قضائی، خیران، داوران و مردم مؤمن و انقلابی خوزستان است.

وی با اشاره به روحیه گذشت مردم استان گفت: خانواده‌های بسیاری در مناطق مختلف از جمله شوش و دشت آزادگان به عشق اهل‌بیت (ع)، سردار دل‌ها شهید سلیمانی و مقام معظم رهبری از خون فرزندان خود گذشتند و اجازه ندادند کینه و نزاع در جامعه تداوم یابد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان تأکید کرد: خوزستان از دیرباز مهد صلح، سازش و جوانمردی بوده و امروز نیز عشایر عرب و بختیاری و سایر اقوام استان، با روحیه برادری، آرامش و امنیت را برای جامعه به ارمغان آورده‌اند.

امانت بهبهانی با قدردانی از همکاری نهاد‌های امنیتی، نظامی و انتظامی گفت: نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در مسیر صلح و سازش نقش مؤثری داشته‌اند و این هماهنگی، نماد اقتدار و همدلی در نظام اسلامی است.

وی از مردم استان خواست در اختلافات خانوادگی و اجتماعی، پیش از مراجعه به دادگستری، از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، داوران و میانجیگران استفاده کنند و گفت: بیایید همان‌گونه که در میدان ایثار و مقاومت پیشتاز بوده‌ایم، در میدان صلح و انصاف نیز سرآمد کشور بمانیم.