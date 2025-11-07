پخش زنده
امروز: -
رئیس مجلس شورای اسلامی در اسلامآباد با نخستوزیر پاکستان دیدار و بر ضرورت استفاده از راهکارهای مسالمتآمیز برای تقویت ثبات در منطقه تأکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که در راس یک هیئت بلندپایه پارلمانی در پاکستان حضور دارد، صبح امروز (جمعه) با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد و طرفین طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه دوجانبه و منطقهای را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
روابط عمومی کاخ نخست وزیری پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور رئیس مجلس ایران، بر روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور تاکید کرد و گفت: اسلامآباد و تهران پایتخت دو کشور مسلمان هستند که برای صلح جهانی و وحدت امت اسلامی تلاش میکنند و پرچمدار صلح، همکاری و رفاه جمعی در منطقه به شمار میروند.
شهباز شریف با اشاره به عزم راسخ دو کشور برای حل مسائل از طریق گفتوگو و دیپلماسی افزود: پاکستان و ایران همواره بر استفاده از راهکارهای مسالمتآمیز برای حل اختلافات و تقویت ثبات منطقهای تأکید کردهاند.
وی اظهار داشت: دو کشور در گذشته قربانی مشترک تروریسم بودهاند و اکنون نیز حملات علیه کشورهای مستقل را بهشدت محکوم میکنند.
نخستوزیر پاکستان ضمن ارسال پیام احترام و خیرخواهی به رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای و رئیسجمهور ایران تأکید کرد: ملت و دولت پاکستان برای مردم و رهبران ایران احترام و جایگاه ویژهای قائل هستند.
شهباز شریف افزود: همکاری نزدیک میان ایران و پاکستان نه تنها به سود دو ملت بلکه موجب تحکیم صلح، توسعه اقتصادی و رفاه جمعی در منطقه خواهد شد.
گفتنی است، قالیباف پس از دیدارهای دوجانبه با نخست وزیر، روسای مجالس ملی و سنا و همچنین با تجار و اندیشمندان پاکستانی در اسلام آباد طی دو روز گذشته، ساعتی پیش عازم شهر کراچی مرکز ایالت سند پاکستان شده است.