

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صالحی با اشاره‌ به اینکه در این دوره که به همت سازمان بسیج دانشجویی استان برگزار شد، افزود: شرکت‌کنندگان ضمن بررسی رویکردها و فعالیت‌های شش‌ماهه گذشته در دانشگاه‌ها، به بحث و تبادل‌نظر درباره‌ی برنامه‌ریزی و تعیین مسیر شش‌ماهه آینده پرداختند.

وی اضافه کرد: در این دوره با هم‌فکری و هم‌افزایی مسیر فعالیت‌های علمی فرهنگی سیاسی و فناوری تشکل‌های دانشجویی را ترسیم می کنیم و یکی از محورهای مهم، توجه به عرصه‌های نوین همچون هوش مصنوعی و فناوری‌های نو است.

مسئول بسیج دانشجویی با اشاره به هدف برگزاری این دوره گفت هدف این است که دانشجویان با شبکه‌سازی، جریان‌سازی و جذب دیگر دانشجویان، بتوانند هم خود را در فضای علمی و تشکیلاتی دانشگاه کشف کنند هم استعدادهای دیگران را شناسایی کنند و هم در مسیر کشف علم و پیشرفت گام بردارند تا در نهایت به قله‌های افتخار جمهوری اسلامی ایران دست یابیم.

گفتنی است این دوره با برگزاری کارگاه‌ها، نشست‌های تخصصی و جلسات هم‌اندیشی در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و جهادی همراه بود که در برخی از نشست ها نماینده ولی و فرمانده سپاه حضور داشتند.