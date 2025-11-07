پخش زنده
امام جمعه اهواز گفت: یکی از اصلیترین ابزارهای غرب برای نفوذ، مساله حقوق زنان است که نمونه بارز آن را در کشور خود تجربه کردیم و اکنون نیز در سودان شاهد اتفاقات تلخی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در خطبههای نماز جمعه این هفته اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) این شهر با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره «ایران قوی» اظهار داشت: ایران برای قدرتمندتر شدن، باید اصلاح امور فرهنگی، اجتماعی، توسعه و عمرانی در دستور کار قرار دهد و رییسجمهور نیز با جدیت این اقدامات را پیگیری و مدیریت کند.
وی همچنین با هشدار درباره توطئههای دشمن، به نمونه اتفاقات اخیر کشور سودان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۹۸۰ میلادی، رییسجمهور وقت سودان با باز کردن پای آمریکا به کشورش، زمینهساز مشکلات بعدی شد، اما پس از ۹ سال، رییسجمهور جدید دست آمریکا را قطع کرد.
امام جمعه اهواز تصریح کرد:، اما اکنون شعار «زن، زندگی، آزادی» مشابه آنچه در ایران بود، در سودان نیز آغاز شده و یک خبرنگار زن با حرکات خود، بهانه تبلیغاتی برای کشورهای غربی ایجاد و مشکلاتی در این کشور رقم خورد که این همان توطئه آمریکا و غرب است.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۲ گروه موافق و مخالف در سودان به جان هم افتادهاند و کشتار به راه افتاده که این یک عبرت برای سایر کشورهای اسلامی است.
حجتالاسلام والمسلمین موسویفرد مردم را مهمترین مولفه اقتدار ایران برشمرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه، تمام قدرتهای جهان گرد هم آمدند، اما در نهایت تسلیم اقتدار ملت شریف ایران شدند تا جایی که در روز چهارم جنگ، نتانیاهوی جنایتکار برای جلوگیری از موشکهای کوبنده جمهوری اسلامی، به کشورهای دیگر التماس میکرد.
وی تاکید کرد: بیشک اگر هر خطای دیگری از رژیم صهیونیستی و آمریکا سر بزند، تمامی زیرساختهای این مستکبر جهانی و همپیمانانش در منطقه با خاک یکسان خواهد شد چرا که قوای مسلح ما در اوج آمادگی است.
امام جمعه اهواز با اشاره به مسائل داخلی از مسئولان استانی و کشوری خواست تا با برنامهریزی برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.
وی یاداور شد: تسهیلات ازدواج آسان و فرزندآوری باید برای جوانان بدون سختی فراهم شود.
حجتالاسلام والمسلمین موسویفرد عنوان کرد: همچنین با توجه به کاهش شدید بارندگی امسال، باید در مصرف آب صرفهجویی شود و مسئولان نیز ضمن مدیریت شرایط موجود از روشهایی نوین برای شیرین کردن آب استفاده کنند.
وی با تاکید بر تربیت فرزندان سالم گفت: قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه معماهای ارزشمندی را در زمینه رفع مشکلات و تربیت نسل جدید، حل کرده است.